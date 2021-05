27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Con Carla Fracci ci ha lasciato non solo 'la prima ballerina assoluta', come la definì la stampa americana, ma anche un esempio di determinazione e impegno nel coltivare un sogno artistico, fin da bambina. Abbiamo perso una grande italiana, non solo una étoile indimenticabile". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale