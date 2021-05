Dl semplificazioni: domani in Cdm con governance Pnrr, poi ok a dl assunzioni PA (2)

27 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nella riunione di questa mattina della cabina di regia, a quanto si apprende, è stato illustrata l'impostazione del decreto. La semplificazione riguarda procedure in ambito di valutazione di impatto ambientale e alcune procedure per innovazione in transizione ecologica, tra queste lo sblocco dell'ecobonus. Inoltre, misure per digitalizzazione e infrastrutture digitali, codice degli appalti anche con la definizione di procedure speciali per opere di interesse nazionale. Tra queste la Salerno-Reggio Calabria, l'alta velocità in Sicilia, il porto di Trieste e Genova, la linea ferroviaria Verona-Brennero.