Covid oggi Italia, 4.147 contagi e 171 morti: bollettino 27 maggio

(Adnkronos) - Sono 4.147 i contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 27 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri nelle regioni registrati 171 morti, che portano a 125.793 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 243.967 tamponi, l'indice di positività è all'1,7%.

PIEMONTE - Sono 298 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 27 maggio. Registrati inoltre altri 8 morti. I nuovi casi sono pari al 1,8% di 16.269 tamponi eseguiti, di cui 9.719 antigenici. Dei 298 nuovi casi, gli asintomatici sono 128 (43%). I casi sono 30 di screening, 186 contatti di caso, 82 con indagine in corso, 4 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 41 in ambito scolastico e 253 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 363.515, di cui 29.320 Alessandria, 17.340 Asti, 11.406 Biella, 52.421 Cuneo, 27.928 Novara, 194.658 Torino, 13.568 Vercelli, 12.876 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.489 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.509 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

SARDEGNA - Sono 28 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 27 maggio. Registrati inoltre altri 3 morti. Sono 56.539 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nella Regione dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.295.208 tamponi, per un incremento complessivo di 5.488 test rispetto al dato precedente. Con i tre di oggi, i decessi sono 1.456 in tutto

LAZIO - Sono 361 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio secondo i dati del bollettino di oggi, 27 maggio. Si registrano altri 9 morti. I casi a Roma città sono a quota 202. L'indice Rt è 0,74 e l'incidenza è di 52,81 casi su 100mila abitanti. "Oggi su oltre 12mila tamponi nel Lazio (-516) e quasi 13mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 361 nuovi casi positivi (+43), i decessi sono 9 (-9), i ricoverati sono 1061 (-45). I guariti 1324, le terapie intensive sono 165 (-12). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,4%", spiega l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Nel Lazio viene "rimodulata la rete ospedaliera, si riconvertono in regime ordinario circa 1.200 posti letto", rende noto D'Amato.

PUGLIA - Sono 288 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 maggio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 32 decessi. Nel dettaglio, aumentano i casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia a fronte di un decremento dei test. Molto alto il numero dei decessi, e particolarmente nella Asl di Lecce, in riferimento al quale però il dipartimento regionale Promozione della Salute, che stila come ogni giorno il bollettino epidemiologico, chiarisce che il dato "non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso".

Notevole il balzo dei guariti mentre prosegue il netto calo degli attualmente positivi e dei ricoverati. Oggi sono stati registrati 7.922 test per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 288 casi positivi: 58 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia Bat, 81 in provincia di Foggia, 53 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto. Ieri i nuovi contagi erano 237 su 8.797 tamponi. Sono stati registrati 32 decessi: 3 in provincia di Bari, 27 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 16. In tutto hanno perso la vita in Puglia 6.476 persone.

ABRUZZO - Sono 64 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 maggio in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Sono complessivamente 73.874 i casi positivi al Covid registrati nella regione dall'inizio dell'emergenza. I 64 nuovi casi hanno un'età compresa tra 1 e 91 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 17, di cui 12 residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 casi e sale a 2475 (si tratta un 88enne della provincia di Pescara e di una 57enne della provincia di Chieti). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 33 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 maggio nel Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Su 3.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 24 nuovi casi, per una percentuale di positività dello 0,63%, mentre su 1.737 test rapidi antigenici realizzati sono stati individuati 9 casi, per una percentuale di positività dello 0,52%. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 8 e quelli in altri reparti calano a 41 secondo quanto comunicato dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VENETO - Sono 242 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 27 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su circa 29.800 tamponi, il tasso di positività è dello 0,81%. I ricoverati sono 735 (-38): sono 651 le persone in area non critica (-30) e 84 in terapia intensiva (-8).

BASILICATA - Sono 53 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 maggio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio, nella giornata di ieri sono stati processati 942 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 53 (e di questi 50 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 142 guarigioni. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 4.118 (-92). A partire da oggi nel bollettino si fa il punto pure sulla vaccinazione. Ieri sono state effettuate 4.493 vaccinazioni. Finora sono 203.050 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (36,7 per cento) e 107.193 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (19,4 per cento), per un totale di somministrazioni effettuate pari a 310.243. I residenti in Basilicata sono 553.254.

MARCHE - Sono 154 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 27 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3572 tamponi: 1879 nel percorso nuove diagnosi (di cui 410 nello screening con percorso Antigenico) e 1693 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 154 (40 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 40 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 21 in provincia di Ascoli Piceno e 11 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (34 casi rilevati), contatti in setting domestico (33 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (41 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (12 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 27 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 410 test e sono stati riscontrati 8 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%.

TOSCANA - Sono 319 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Si registrano altri 16 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 319 su 19.667 test di cui 10.609 tamponi molecolari e 9.058 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 1.990.521.

VALLE D'AOSTA - Sono 7 i nuovi contagi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati del bollettino di oggi, 27 maggio. Non si registrano morti da ieri. Il totale complessivo dei pazienti affetti da Covid -19 in Valle d'Aosta è di 11.541 da inizio epidemia. I positivi attuali sono 235, in calo di 7 unità rispetto a ieri, e di questi 9 ricoverati ancora in ospedale, ma nessuno in terapia intensiva, e 226 isolamento domiciliare. I guariti sono oggi 10.834, + 14 unità rispetto a ieri, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 128.372 (+330). I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 472.