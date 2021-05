Covid: Mazzeo, 'Oggi in Toscana si è superato quota 2 milioni di somministrazioni'

27 maggio 2021 a

Firenze, 27 mag. - (Adnkronos) - "Oggi in Toscana si è superato quota 2 milioni di somministrazioni: 1,3 milioni di prime dosi e 700mila richiami. Nell'ultima settimana si sono somministrate in media oltre 33mila dosi al giorno, ma l'obiettivo è superare le 50mila somministrazioni quotidiane a giugno. Con l'arrivo di nuove dosi si è riusciti ad anticipare la prenotazione del vaccino per gli over 30: si inizierà dal 1 giugno con i nati nel 1982-1983". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, su Facebook.

Aggiunge nel post Mazzeo allegando una foto: "Oggi è stato vaccinato anche Carlo Conti, che voglio ringraziare per il suo esempio. Ci sono ancora molte persone che diffidano del vaccino, ma farlo è fondamentale per raggiungere l'immunità di gregge e sconfiggere il Covid. Forza Toscana!"