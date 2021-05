27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Conte è un mercenario che è riuscito anche a ricevere una buonuscita, solo i cinesi potevano permettere una cosa del genere. Assurdo che un allenatore abbia un contratto e non lo rispetti". Questo il commento di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, all'Adnkronos, in merito ad Antonio Conte che nelle scorse ore ha rescisso il suo contratto con l'Inter.