Calcio: Campagna, 'Pirlo non ancora pronto ma diventerà grande allenatore'

27 maggio 2021 a

a

a

Roma, 27 mag. - (Adnkronos) - "Non è ancora pronto per allenare un club come la Juventus ma lo sarà tra qualche anno. Pirlo ha tutto per diventare un grande allenatore". E' il parere del ct della Nazionale italiana di pallanuoto e grande tifoso bianconero, Sandro Campagna, sulla stagione di Andrea Pirlo, ormai prossimo all'esonero.

"Andrea ha molte giustificazioni per questa annata sotto tono della Juventus, le colpe non sono tutte sue ed è stato anche bravo a salvare la stagione negli ultimi 10 giorni con la vittoria in Coppa Italia e la qualificazione in Champions -aggiunge Campagna all'Adnkronos-. Una società come la Juventus però non può basare le proprie valutazioni su 4 partite ben giocate, deve valutare tutti i 9 mesi nei quali non è stato sempre all'altezza della situazione. Se andasse al Sassuolo, come si legge, sarei molto contento per lui perché è la piazza ideale per crescere".