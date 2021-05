27 maggio 2021 a

Torino, 27 mag. - (Adnkronos) - "La Juve per me è stato come aver fatto un master di calcio". Così Gigi Buffon in un'intervista alla tv ufficiale del club bianconero. "Ho avuto l'onore, la possibilità di rappresentarla, di rappresentare questo mondo e questi tifosi che sono grandissimi e tantissimi. Quindi mi sento un fortunato, più di così non potevo avere", aggiunge l'ormai ex portiere della Juventus.