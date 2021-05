Bepanthenol Tattoo ed ENPA insieme per la salvaguardia di specie animali a rischio estinzione

27 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

#ThePreservationTattoo

● Otto specie a rischio estinzione diventano protagoniste dei disegni di quattro noti tattoo artist italiani per sensibilizzare sul tema della biodiversità e della protezione dell'ambiente

● Un docu-film con noti protagonisti del mondo tattoo e la possibilità di donare a ENPA per proteggere gli animali in pericolo, non solo sulla nostra pelle

Milano, 27 maggio 2021 –

Secondo uno studio dell'International Union for Conservation of Nature - l'organizzazione che monitora le specie in pericolo e il grado di minaccia a cui sono sottoposte - risultano più di 31.000 lespecie nel mondo in via d'estinzione e in Italia, nonostante le ampie risorse ambientali, sono diversi gli animali sottoposti a questo rischio.

Bepanthenol Tattoo ed ENPA hanno scelto di fare assieme un gesto concreto in favore della biodiversità custodita dagli animali che abitano il nostro territorio: se un tatuaggio è per sempre, anche l'habitat naturale in cui vivono dovrebbe esserlo. Insieme a quattro noti tattoo artist italiani sensibili alle tematiche di ENPA, sono stati così selezionati otto animali simbolo – l'Aquila del Bonelli, il Gufo delle Nevi, la Pernice Bianca, lo Stambecco delle Alpi, la Tartaruga Marina Comune (Caretta Caretta), la Lucertola delle Eolie, le Farfalle Diurne e il Capovaccaio. Ogni tatuatore ha adottato simbolicamente due degli animali a rischio dedicandogli un tatuaggio, rendendolo simbolo e patrimonio della biodiversità in pericolo.

Sono

Scegliendo di tatuare su quattro volontari una specie a rischio, nel tentativo di impegnarsi simbolicamente a farla durare nel tempo sia sulla pelle che in natura, hanno contribuito ad accendere i riflettori sul tema urgente dell'estinzione animale.

Il progetto prende vita sulla

Sulla

“Come Bayer siamo convinti che ogni piccolo gesto in favore di temi importanti per la società e l'ambiente conti. Bepanthenol Tattoo rappresenta il brand che più di tutti può fare qualcosa di concreto e proteggere anche questi animali simbolo della ricchissima biodiversità del territorio italiano. La collaborazione con ENPA è perfettamente in sintonia con i valori di Bayer e con il tema della protezione, caro a Bepanthenol Tattoo” commenta Heiko Petersen, a capo della Divisione Consumer Health di Bayer Italia.

Marco Bravi, Presidente del Consiglio Nazionale ENPA dichiara: “È un grande piacere poter partecipare con Bepanthenol Tattoo a una iniziativa così vicina ai valori della nostra organizzazione. Sensibilizzare le persone sull'importanza della preservazione degli animali e della biodiversità tramite la metafora del tatuaggio, della cura che impieghiamo perché questo duri nel tempo e non si rovini, è esattamente quello che facciamo noi ogni giorno con le specie in pericolo di cui ci prendiamo cura. Questo progetto è inoltre occasione per noi di ricordare le iniziative aperte in favore delle tartarughe marine e dei cetacei del Mar Adriatico “Cara Caretta” e “Nate Libere”, tra le specie scelte da uno dei tatuatori”.

Segui il progetto su Instagram:

#ThePreservationTattoo

• Prodotto disponibile in farmacia, parafarmacia e online

ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente come associazione nazionale di protezione ambientale, ENPA è la più antica e importante associazione protezionistica d'Italia, e dal 1871 svolge un'attività per la tutela e benessere degli animali, operando solo grazie all'aiuto di chi condivide le sue finalità.

ENPA, inoltre, si fa portavoce di un progetto in tutela delle specie marine, in particolare con l'azione NATE LIBERE, con cui preservano i nidi e accompagnano le schiuse sulle coste del Cilento, e con l'azione CARA CARETTA, rivolta alle tartarughe marine e cetacei del Mar Adriatico, per il soccorso, l'affidamento, e la gestione ai fini della riabilitazione e il rilascio in mare degli esemplari in difficoltà, al quale è legato un evento di inaugurazione della sede nazionale per la formazione alla specializzazione fluviale-marittima, che si svolgerà il 29 maggio.

Bayer

Bayer è un'azienda globale con competenze chiave nei settori della Salute e della Nutrizione. I prodotti e i servizi sono concepiti per migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di rispondere alle sfide di una popolazione crescente e che vive più a lungo. Allo stesso tempo, il Gruppo punta a creare valore attraverso innovazione, crescita e un'elevata redditività. Bayer fonda la propria attività su principi di sviluppo sostenibile e di responsabilità etica e sociale. Nel 2019, il Gruppo ha impiegato 104.000 collaboratori e registrato un fatturato di 43,5 miliardi di Euro. Le spese in conto capitale ammontano a 2,9 miliardi di Euro e gli investimenti in Ricerca & Sviluppo a 5,3 miliardi di Euro. Maggiori informazioni sul sito

Contatti:

Ufficio Stampa Different

Simone Contini, Ilaria Muolo

02 8725221, Email:

Ufficio Stampa Bayer

Fabiana Magazzino

02 39782921 / 347 4170917, Email: f