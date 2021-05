Allegri torna alla Juve, accordo raggiunto

27 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Massimiliano Allegri torna alla Juventus. Si attende l'annuncio ufficiale, ma il club ha raggiunto l'accordo con il tecnico che si appresta quindi a tornare sulla panchina bianconera dopo due anni. La Juventus ha quindi deciso di esonerare Andrea Pirlo dopo un solo anno alla guida della squadra e i successi in Supercoppa e Coppa Italia, oltre alla qualificazione in Champions League. Battuta quindi la concorrenza di Inter e Real Madrid per far tornare l'allenatore toscano che potrebbe firmare un contratto di 3 o 4 anni. Si attende ora la firma e il comunicato.