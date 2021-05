27 maggio 2021 a

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - "Nessuno può contestare nulla all'Italia (in fatto di gestione del fenomeno migratorio, ndr) e anche alla Sicilia che è il primo punto di impatto sul territorio. Anche se io ho sempre cercato di non gravare eccessivamente sull'Isola perché è giusto che non tutto l'impegno ricada su un solo territorio". A dirlo è stato il ministro dell'Interno, Luciana Larmorgese.