Cinema: il 30 settembre riapre a Roma il Troisi'** (2)

(Adnkronos) - "Sarà un cinema in prima visione con un palinsesto multiprogramma che proietta quattro film diversi al giorno, inclusi retrò tematici, presentazioni e laboratori per bambini", afferma Valerio Carocci, presidente del collettivo. Cinema Troisi proietterà "di tutto, da 'Star Wars' ad Agnes Varda", aggiunge. Carocci e il suo team hanno partecipato alla conferenza di espositori e distributori dell'Europa Cinemas Network precedente all'era Covid a Lisbona e sono ora in contatto con gli operatori di cinema di tutta Europa.

Un altro aspetto del Cinema Troisi è la presenza di una sala studio con wi-fi gratuito che sarà aperta 24 ore su 24 sette giorni su sette. Lo spazio studio si trova in un ex locale caldaia adiacente al tetto dell'edificio che è stato anche sistemato e trasformato in una terrazza per eventi all'aperto. Tra i visitatori recenti del Cinema Troisi, prima del lancio a settembre, ci sono il ministro della Cultura italiano Dario Franceschini e il sindaco di Roma Virginia Raggi.