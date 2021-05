Calcio: Juventus, Pirlo ai saluti dopo una stagione, accordo raggiunto con Allegri**

27 maggio 2021 a

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - La Juventus ha raggiunto l'accordo con Massimiliano Allegri per tornare sulla panchina bianconera dopo due anni. Il club ha quindi deciso di esonerare Andrea Pirlo dopo un solo anno alla guida della squadra e i successi in Supercoppa e Coppa Italia, oltre alla qualificazione in Champions League. Battuta quindi la concorrenza di Inter e Real Madrid per far tornare l'allenatore toscano che potrebbe firmare un contratto di 3 o 4 anni. Si attende ora la firma e l'annuncio ufficiale.