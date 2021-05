26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag (Adnkronos) - "Altro che disgrazia, altro che fatalità. Tre arresti per la strage della funivia Stresa-Mottarone, l'accusa è di aver volontariamente disattivato il freno per motivi economici. Se fosse vero, non esisterebbe pena al mondo per punire tanta avidità e cattiveria". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.