Ripensare i viaggi: Live in Italy Magazine, la rivista dedicata a esperienze di turismo autentico e alla comunità expat

26 maggio 2021 a

a

a

MIAMI, May 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poco dopo l'annuncio del piano di riapertura dell'Italia ai turisti stranieri da parte del primo ministro italiano, Live in Italy Magazine – rivista online di viaggi con sede nel sud della Florida – ha raggiunto un picco mai registrato in termini di traffico. Oltre 23.000 visualizzazioni nell'ultima settimana testimoniano il desiderio, finora insoddisfatto, di viaggiare verso Il Bel Paese. Con l'apertura delle porte del settore turistico, tuttavia, occorrerà valutare come continuare a viaggiare senza mettere a repentaglio imprese e ambiente. Live in Italy Magazine vuole creare un ponte tra viaggiatori e persone che desiderano vivere in Italia e i locali, affinché possano scoprire la vera Italia. Inoltre, offre una strategia di marketing personalizzata accessibile a imprese di tutte le dimensioni.

“Live in Italy Magazine è molto più di un progetto. È una passione” commenta Lisa Morales, fondatrice e caporedattore. "L'idea della rivista nasce durante la pandemia dal desiderio di dare visibilità a imprese italiane di piccole e grandi dimensioni colpite dalla chiusura del settore turistico durante il COVID".

Il piccolo team ha creato dunque una piattaforma di marketing digitale a 360° ​​che include un sito web, una rivista digitale, un Canale Youtube, social media e interviste audio attualmente disponibili su SoundCloud, ma che diverranno presto un podcast. Questa strategia va oltre il semplice SEO: l'obiettivo è quello di raccontare storie avvincenti e presentare video-interviste approfondite.

I collaboratori che scrivono sulla rivista provengono da Florida, New York, Cozumel, Regno Unito e da diverse regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Sicilia. La maggior parte degli articoli è in inglese sebbene alcuni siano scritti in italiano in quanto dopo quello degli Stati Uniti, il secondo bacino di lettori della rivista si trova in Italia. Il resto proviene da paesi di lingua inglese, ma il pubblico in maggior crescita è quello dei discendenti italiani che vivono in Argentina. Morales si propone di aggiungere presto una traduzione del sito in lingua spagnola.

Il format include:

Chiacchierata con expat: Interviste con stranieri che vivono attualmente in Italia e che partecipano all'economia locale. La prima intervista a Ashley e Jason Barter, newyorkesi che gestiscono La Tavola Marche Inn e una scuola di cucina nelle Marche, è stata visualizzata oltre 32.000 volte su YouTube. Altre interviste popolari sono quelle con la regista australiana Kylie; con Katie Quinn, americana dell'Ohio (autrice di Cheese, Wine and Bread: Discovering The Magic of Fermentation in England, Italy and France); con il podcaster Rafael di Furia; con Katie Harris (Regno Unito) di Easy Italian; e quella con Chantelle Kern (canadese) co-fondatrice di The Italian On Tour.

Immobili e case a 1 euro: Le storie legate al settore immobiliare hanno registrato circa 32.000 visualizzazioni negli ultimi 90 giorni e un articolo sulle case in vendita a un euro ha generato moltissime richieste di informazioni sia dal sito web che dei social media della rivista.

Vivere in Italia: Marco Permunian di Italian Citizenship Assistance chiarisce la cittadinanza italiana per discendenza e i molti vantaggi che derivano dall'acquisirla. I lettori possono anche fare una lezione virtuale di italiano.

Enogastronomia: Quale modo migliore di conoscere il cibo regionale italiano e la sua storia, così come le varietà native di uva e le cantine boutique che dagli italiani stessi? Gli scrittori enogastronomici di Live in Italy Magazine sono esperti certificati.

Top 8: Live in Italy mette in primo piano alcuni dei suoi nuovi follower Instagram in un riepilogo mensile, così da supportare la loro attività. Se sei interessato segui e tagga @liveinitalymag.

"Il mio progetto è diventato il loro progetto", conclude Morales. "La rivista si è evoluta rapidamente fino a diventare una storia del popolo italiano. La quantità di storie che aspettano di essere raccontate dai nostri scrittori e dalle persone che intervistiamo è immensa! Sono commossa dalle e-mail e dai messaggi sui social media che riceviamo ogni giorno".

Live in Italy Magazine offre pacchetti pubblicitari personalizzati e servizi di creazione di contenuti interni a prezzi speciali, fino a fine 2021. Lo staff è a disposizione per lavorare con le aziende al fine di sviluppare un programma di marketing a prezzi accessibili. Per informazioni, invia un'email a [email protected] Se hai un'idea per una storia, mandala a [email protected] Visita il sito web, la rivista digitale, le interviste video su www.liveinitalymag.com. Segui @liveinitalymag sui social media e YouTube.

Lisa Morales

Lisa Morales vanta oltre tre decenni di esperienza nel marketing, nelle relazioni pubbliche e nel giornalismo avviata nella sua città natale, Toronto, in Canada. È la proprietaria di Allegory PR Services, un'agenzia di pubbliche relazioni e marketing, e responsabile di pubbliche relazioni e social media per Pace Advertising. Nel settembre del 2020 ha fondato la rivista Live in Italy, di cui è caporedattore, e continua a collaborare con diverse pubblicazioni di arti visive e di viaggio. Per distrarsi dal marketing, Lisa cucina e scrive un blog sulle sue avventure enogastronomiche, sui suoi viaggi e fughe d'arte. Continua a studiare online le arti visive e la fotografia; ha ottenuto la certificazione WSET 2, con distinzione, ed è membro della International Food Wine Travel Writers Association.

Contatto Media: Lisa Morales, 786.440.6552, [email protected]

Fotos che accompagnano questo annuncio sono disponibili all'indirizzo:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/877c502b-94a9-4fba-8aa8-5a02f0877132/it (Foto 1: Una Vespa davanti al tipico negozio italiano © Shutterstock License)

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/516d8835-65ad-4a50-b31f-653720ee3646/it (Foto 2: Lisa Morales, fondatrice di Live in Italy Magazine © Michelle Van Tine Photography)