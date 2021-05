26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag (Adnkronos) - "E' troppo presto per dire cosa penso su Draghi" al Quirinale, "non ho elementi per valutare compiutamente, non so nemmeno se lui è interessato. I nomi ce li ho, ma non lo direi qui un anno prima". Lo ha detto Giorgia Meloni a Sky Start.