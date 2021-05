PULMOONE Il Broncoscopio Monouso Sviluppato Da Pentax Medical Europe

26 maggio 2021 a

a

a

OTTIENE IL MARCHIO CEUno strumento che offre al personale medico una soluzione avanzata in grado di migliorare le applicazioni cliniche nella cura polmonare oltre gli standard degli endoscopi monouso

TOKYO, 26 maggio 2021 /PRNewswire/ -- PENTAX Medical Europe, azienda leader nel settore endoscopico, ha ottenuto il marchio CE per il suo nuovo broncoscopio monouso - il PulmoONE. Questo strumento innovativo nel campo delle cure polmonari fornisce assistenza e prestazioni di alta qualità.

PulmoONE è un broncoscopio monouso con potenza di aspirazione superiore rispetto ai dispositivi presenti sul mercato e garantisce un'elevata qualità delle immagini.

Assistenza di altissima qualità

Il PulmoONE garantisce la massima sterilità e una straordinaria visualizzazione delle immagini, ampliando le applicazioni cliniche rispetto allo standard degli endoscopi monouso presenti sul mercato. L'ampio canale di lavoro garantisce fino al 50% in più di potenza di aspirazione[1], assicurando un'assistenza al paziente rapida ed efficiente.

Design ergonomico impareggiabile

Progettato per replicare l'ergonomia di un endoscopio riutilizzabile, PulmoONE si utilizza in modo intuitivo, grazie alla migliore angolazione della punta che non richiede alcun cambiamento nell'esecuzione delle procedure mediche. Sia la manovrabilità che l'inserimento del dispositivo sono semplici e immediati, rendendo l'esperienza d'uso impeccabile.

Flusso di lavoro semplificato

La confezione sterile rende l'endoscopio pronto all'uso e permette di fornire rapidamente le cure necessarie ai pazienti più vulnerabili. Le ottiche monouso eliminano i tempi di attesa tra le procedure, un vantaggio notevole non solo per il medico, ma anche per il paziente.

"Il broncoscopio monouso è stato sviluppato in stretta collaborazione con gli stessi medici specialisti, per offrire uno strumento adatto alle loro specifiche esigenze – ha dichiarato Wolfgang Mayer, Responsabile Ricerca e Sviluppo di PENTAX Medical EMEA - Il nostro programma Triple Aim punta a sviluppare soluzioni avanzate fondate su evidenze scientifiche per continuare a migliorare sul fronte dei benefici per i pazienti e della qualità delle cure".

Il nuovo broncoscopio monouso sarà disponibile per l'utilizzo clinico a partire dal 1° agosto 2021, mentre il piano di lancio commerciale verrà annunciato in un secondo momento.

Parole di soddisfazione sono arrivate anche da Rainer Burkard, Chief Executive Officer PENTAX Medical EMEA e Commercial Officer AMERICAS, che ha commentato: "Noi di PENTAX Medical siamo impegnati ad affrontare le sfide in materia di igiene nel campo dei dispositivi medici, innovando continuamente i prodotti e ottimizzando i processi, anche grazie ai feedback che riceviamo. I nostri obiettivi principali sono quelli di minimizzare il rischio di infezioni e migliorare i risultati clinici, l'esperienza d'uso degli operatori sanitari e le prestazioni in ambito endoscopico. Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro portfolio di prodotti con un broncoscopio monouso in grado di migliorare la prevenzione delle infezioni, mantenendo la più alta qualità delle cure".

Foto qui

[1] PulmoONE EB15-S01 ha più potenza di aspirazione rispetto agli endoscopi di diametro simile.

Informazioni su PENTAX Medical

PENTAX Medical è una divisione del Gruppo HOYA. La sua missione è migliorare il livello di cura del paziente e la qualità della fornitura sanitaria offrendo i migliori prodotti e servizi endoscopici, con una particolare attenzione a QUALITÀ, INNOVAZIONE CLINICAMENTE RILEVANTE e SEMPLICITÀ. PENTAX Medical si impegna ad attenersi agli obiettivi del programma "Triple Aim" della comunità sanitaria attraverso partnership trasparenti con i propri clienti e la fornitura di soluzioni della massima qualità per supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi, inclusa la capacità di migliorare l'esito dei pazienti offrendo soluzioni basate sull'evidenza per tutto l'arco della cura, dedicate ai loro bisogni, garantendo valore supportando i clienti nel miglioramento della loro efficienza e nella minimizzazione dei loro costi sanitari, arricchendo l'esperienza del paziente e del fornitore del servizio mettendo ogni operatore nelle condizioni di raggiungere risultati ottimali mediante la fornitura di prodotti, formazione e supporto.

Concentrandosi sui risultati invece che sulle caratteristiche tecnologiche, PENTAX Medical ascolta la comunità sanitaria e i loro pazienti, è consapevole delle loro problematiche quotidiane e contribuisce a migliorare l'endoscopia con tecnologie all'avanguardia.

Per maggiori informazioni: www.pentaxmedical.com

About HOYA

Fondata nel 1941 a Tokyo, in Giappone, HOYA Corporation è un'azienda globale di tecnologie e tecnologia medica e un fornitore leader di innovativi prodotti medici e high-tech. HOYA è attiva nei settori della sanità e della tecnologia dell'informazione, fornendo occhiali, endoscopi medici, lenti intraoculari, lenti ottiche, nonché componenti chiave per dispositivi semiconduttori, pannelli LCD e unità a disco rigido. Con oltre 150 uffici e filiali in tutto il mondo, HOYA impiega attualmente una forza lavoro multinazionale di 37.000 persone.

Per maggiori informazioni http://www.hoya.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1518278/pentax_medical_Logo.jpg