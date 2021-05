26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - E' stata convocata per domani, giovedì 27 maggio, alle 9, la segreteria nazionale del Pd. L'incontro si svolgerà in parte in presenza e in parte da remoto. All'ordine del giorno ci saranno la riforma fiscale, con un primo esame della proposta Pd, e le elezioni amministrative. Lo rende noto il Partito democratico.