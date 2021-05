Olimpiadi: skateboarder tedesca Lilly Stoephasius a 13 anni qualificata per Tokyo

26 maggio 2021 a

a

a

Berlino, 26 mag. (Adnkronos) - La skateboarder Lilly Stoephasius, a soli 13 anni, è diventata la più giovane tedesca a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo. La Stoephasius ha ottenuto il suo biglietto per Tokyo 2020 finendo 18a in un test condotto a Des Moines, Iowa (Stati Uniti). "Sembra ancora un po' surreale", ha scritto la giovane berlinese in un messaggio sul suo account Instagram, subito dopo essersi assicurata il suo posto olimpico. Lo skateboard debutterà in due modalità, park e street, alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, che si terranno un anno dopo il previsto a causa della crisi causata dalla pandemia di coronavirus.