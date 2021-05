Musica: Hard Rock, WhyHunger e Yoko Ono Lennon insieme contro a fame nel mond

26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Hard Rock International annuncia la collaborazione con l'associazione WhyHunger e con l'artista e attivista Yoko Ono Lennon per lanciare la campagna 'Imagine There No Hunger': un lavoro comune per sensibilizzare e raccogliere fondi per combattere la fame e la povertà nel mondo.

La campagna è ispirata naturalmente all'iconica canzone di John Lennon 'Imagine' e per il suo 50° anniversario dall'uscita, Hard Rock presenta la sua 37a collezione firmata - la 'John Lennon collection Imagine There's No Hunger' - acquistabile online e negli Hotel, Cafe e casinò Hard Rock di tutto il mondo. La collezione presenterà una varietà di prodotti, tra cui due modelli di magliette, un cappello, una mini chitarra con tracolla e una spilla commemorativa: articoli che vanno da un minimo di Euro 15.95 a Euro 29.95.

“Siamo felici e onorati di continuare a lavorare al fianco di WhyHunger e di consolidare ancor di più la partnership: il nostro è un sodalizio che ha portato alla raccolta di oltre 6,8 milioni di dollari per combattere la fame e la povertà nel mondo ", ha affermato Jon Lucas, Chief Operating Officer di Hard Rock International. “Il cuore di Hard Rock è la musica, ed ecco quindi che la campagna di quest'anno è particolarmente significativa poiché cerchiamo di celebrare l'eredità di John Lennon e il 50° anniversario di "Imagine", facendo importanti passi avanti per aumentare la coscienza comune e il contributo a WhyHunger”.