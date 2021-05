Milano: una candidatura per l'ambiente, Fedrighini fa ingresso in lista civica Sala

26 maggio 2021 a

Milano, 26 mag.(Adnkronos) - Enrico Fedrighini entra nella lista civica Beppe Sala sindaco. L'annuncio stamattina, nel corso di una conferenza stampa al Monte Stella di Milano, accato al sindaco Giuseppe Sala. Attuale consigliere comunale di Milano Progressista, già nella lista SinistraxMilano e storico esponente dei Verdi, Fedrighini è conosciuto per il suo impegno nei temi della sostenibilità e dell'ambiente: "Conosco Enrico Fedrighini da una dozzina d'anni -spiega Sala- ne conosco pregi e difetti e so quello che può fare". Certamente "è una persona che coniuga grande passione a grande competenza". Senza nulla togliere ad Europa Verde che "è una lista ad hoc e fondamentalmente rappresenta la nostra proposta dal punto di vista ecologista -puntualizza il sindaco- ritenevamo che in una lista come la mia, fosse importante avere una persona come è lui".

"Ringrazio il sindaco per le belle parole dette sul mio conto -risponde Fedrighini-. Il mio ingresso nella sua lista è legato a un tema importante, che è ciò che mi ha convinto a proseguire il lavoro iniziato da quando il sindaco sala ha lanciato la sfida della transizione ambientale. Il gruppo di lavoro di questo nucleo è di livello eccellente e si integra in una visione che è la spinta che noi dobbiamo portare avanti legando due aspetti: Milano è capofila tra le città, nella lotta per contrastare i cambiamenti climatici". E "questo lavoro procede su due binari: da un lato riducendo le emissioni, il consumo di suolo e gli sprechi; dall'altro, adattando l'ambiente che conosciamo ai cambiamenti climatici già in atto".

Intanto Sala avverte che il prossimo sabato parteciperà al consiglio generale Verdi europei "per portare la testimonianza di come una città come Milano possa inserirsi in questo processo evolutivo". E di come "Milano vada guardata con attenzione".