Lombardia: in Consiglio Regionale sarà istituito Garante per la disabilità

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Verrà istituito in Consiglio regionale della Lombardia il Garante per la tutela delle persone con disabilità, nuova figura autonoma e indipendente della Regione Lombardia che opererà per tutelare i diritti delle persone disabili mediante azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione nei diversi contesti sociali: famiglia, lavoro e società. Fornire assistenza gratuita, diffondere nel tessuto sociale la conoscenza della disabilità e la cultura del rispetto e svolgere attività di vigilanza e segnalazione, attivando interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di discriminazione sono alcune delle funzioni attribuite al Garante per la tutela delle persone con disabilità. Per impiegare in modo efficiente le risorse umane, organizzative e patrimoniali già esistenti, lo svolgimento delle nuove funzioni del Garante per la disabilità vengono assegnate al Difensore regionale.

La nascita e i compiti della nuova Authority regionale sono definiti dal progetto di legge approvato oggi all'unanimità dalla Commissione Affari Istituzionali. "Abbiamo votato a favore per dare un segno di attenzione a un mondo che troppo spesso riceve considerazione e tutele solo a parole - ha spiegato il consigliere Fabio Pizzul (Pd) in Commissione - Questa nuova figura istituzionale avrà un ruolo importante in Regione Lombardia e credo sia anche un segnale di rispetto per tutti coloro che, in questi anni, hanno subito molti disagi in quanto in condizioni svantaggiate.”

Il progetto di legge approvato oggi in Commissione, che verrà discusso in Aula nel mese di giugno, prevede anche alcune modifiche per migliorare il coordinamento tra le Autorità di garanzia regionali. Tra queste rientrano iniziative per diffondere ancora di più tra i cittadini le informazioni sulle tutele offerte dai Garanti regionali.