Libri: Premio letterario Chianti 2021, scelta la cinquina dei finalisti (2)

(Adnkronos) - Al comitato tecnico, coordinato da Michele Brancale, prendono parte Paolo Codazzi, scrittore e ideatore del Premio; Silvia Martelli (Comune di Greve in Chianti), Andrea Pucci (Comune di Castellina in Chianti), Paolo Santagati (per l'Unione Comunale Tavarnelle-Barberino), Maria Rosa Fabiani (per il Comune di Radda in Chianti), Samuele Megli (per il Comune di Impruneta); Cecilia Bordone (per il Comune di San Casciano in Val di Pesa); Deborah Montagnani (per il Comune di Gaiole in Chianti).

In occasione della selezione dei finalisti, il comitato ha ricordato Giuseppe Panella, a lungo presidente del Premio, deceduto il 20 maggio 2019, al quale è stato rivolto un affettuoso ricordo.

Il Premio letterario Chianti è promosso dai Comuni di Greve in Chianti (Firenze), Unione Comunale Barberino V.E -Tavamelle Vel di Pesa (Firenze), Castellina in Chianti (Siena), Gaiole in Chianti (Siena), Impruneta (Firenze), Radda in Chianti (Siena), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Castelnuovo Berardenga (Siena), con il coinvolgimento delle loro biblioteche, e dall'Associazione Culturale Stazione di Posta di Firenze. Il premio ha il contributo di Rotary San Casciano-Chianti, Coop Cooperativa Italia Nova di Greve in Chianti, Società di mutuo soccorso Fratellanza di Greve in Chianti. Di particolare significato il contributo del Rotary Club San Casciano Chianti, che insieme al Premio, negli anni ha preso in carico e portato avanti diversi progetti.