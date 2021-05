Lavoro: Misiani, 'su licenziamenti polemica fuori misura, Lega smetta di giocare due parti'

26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag (Adnkronos) - Sulla questione del blocco dei licenziamenti, "i testi sono stati approvati all'unanimità nel Consiglio dei ministri, discussi in pre-Consiglio. La norma contestata è stata raccontata nella conferenza stampa dal ministro Orlando e il presidente Draghi. C'è una ricostruzione che non corrisponde a realtà, una polemica fuori misura". Lo ha detto Antonio Misiani a radio Immagina.

"La Lega deve finirla di giocare due parti in commedia. La mattina del Cdm che ha approva il decreto sostegni bis Salvini ha invocato la proroga dei licenziamenti, ma la sua sottosegretaria parlava di inganno e di misure non concordate, prendendo le parti di Confindustria -ha spiegato il responsabile Economia del Pd-. A stringere, la destra populista non difende i lavoratori. E' necessario abbassare i toni, andare al punto vero della questione".