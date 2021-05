Hard Rock, WhyHunger e Yoko Ono Lennon insieme contro a fame nel mondo

26 maggio 2021 a





Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Hard Rock International annuncia la collaborazione con l'associazione WhyHunger e con l'artista e attivista Yoko Ono Lennon per lanciare la campagna 'Imagine There No Hunger': un lavoro comune per sensibilizzare e raccogliere fondi per combattere la fame e la povertà nel mondo.

La campagna è ispirata naturalmente all'iconica canzone di John Lennon 'Imagine' e per il suo 50° anniversario dall'uscita, Hard Rock presenta la sua 37a collezione firmata - la 'John Lennon collection Imagine There's No Hunger' - acquistabile online e negli Hotel, Cafe e casinò Hard Rock di tutto il mondo. La collezione presenterà una varietà di prodotti, tra cui due modelli di magliette, un cappello, una mini chitarra con tracolla e una spilla commemorativa: articoli che vanno da un minimo di Euro 15.95 a Euro 29.95.

“Siamo felici e onorati di continuare a lavorare al fianco di WhyHunger e di consolidare ancor di più la partnership: il nostro è un sodalizio che ha portato alla raccolta di oltre 6,8 milioni di dollari per combattere la fame e la povertà nel mondo ", ha affermato Jon Lucas, Chief Operating Officer di Hard Rock International. “Il cuore di Hard Rock è la musica, ed ecco quindi che la campagna di quest'anno è particolarmente significativa poiché cerchiamo di celebrare l'eredità di John Lennon e il 50° anniversario di "Imagine", facendo importanti passi avanti per aumentare la coscienza comune e il contributo a WhyHunger”.

Per rendere questa collezione ancora più speciale, Hard Rock oltre a stringere una partnership con WhyHunger ha impegnato il 30% dei proventi delle sue nuove vendite, con un importo minimo di $ 450.000, per sostenere l'iniziativa. Hard Rock e WhyHunger insieme hanno aiutato le comunità di 31 Paesi per nuove coltivazioni utili a fornire 9,8 milioni di pasti a 120.600 bambini e alle loro famiglie.

“Sappiamo che la fame è un problema risolvibile e che il cibo è un diritto fondamentale di ogni persona. Esacerbati dalla pandemia, i tassi di insicurezza alimentare sono aumentati in tutto il mondo, rendendo ancora più importante che mai lavorare insieme su iniziative lodevoli come questa. La nostra partnership con Yoko Ono Lennon e Hard Rock International ci consente di promuovere questa iniziativa e di sensibilizzare sulle cause profonde della fame nel mondo, rendendo con ciò anche omaggio alla visione che John Lennon e Yoko Ono Lennon hanno cantato al mondo con l'iconica Imagine”, ha dichiarato Noreen Springstead, direttore esecutivo di WhyHunger.

"Cinquant'anni fa, il mio compianto marito John Lennon ha scritto 'Imagine' con la speranza di ispirare un mondo in pace e libero dai problemi della fame. Nonostante tutti i problemi che la società moderna affronta, il suo impatto e la sua visione risplendono oggi più che mai mentre siamo tutti impegnati con WhyHunger e Hard Rock International a sensibilizzare sempre di più la società per la costruzione di un mondo migliore e senza fame per le famiglie di tutto il mondo", ha detto Yoko Ono Lennon. Oltre alla prima collezione che verrà lanciata ad aprile, a settembre saranno disponibile altro merchandising per commemorare l'uscita nel settembre 1971 di "Imagine".

La nuova linea di merchandising si ispira alle iconiche immagini e alle fotografie della copertina di Imagine, in cui John Lennon vuol far suscitare un sentimento di speranza e ottimismo e sensibilizzare la comunità per la fine della fame e della povertà. Coloro che desiderano acquistare articoli dalla collezione "Imagine There No Hunger" di John Lennon di Hard Rock possono visitare

Più di 25 anni fa, Hard Rock ha sviluppato il concept di partnership con musicisti e band di fama mondiale per creare design fantasiosi che vengono convertiti in prodotti in edizione limitata e venduti negli Hard Rock di tutto il mondo. Una parte del ricavato va a beneficio dell'ente scelto dall'artista. Icone della musica tra cui Bruce Springsteen, Pitbull, Rihanna, Imagine Dragons, U2, KISS, Eric Clapton, The Who, Jon Bon Jovi, Linkin Park, Shakira e Ringo Starr hanno fatto parte dei programmi Signature Series e Artist Spotlight di Hard Rock, che hanno ha raccolto milioni di dollari per cause di beneficenza in tutto il mondo.