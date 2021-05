Credito, Pittini (Hera): 'Investimenti Utp in arco temporale di 4-5 anni

26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - ''Il rendimento degli Utp parte prima di tutto dalla due diligence per capire l'incaglio. Certo si tratta di un credito che prevede un arco temporale di almeno 4 o 5 anni. E' importante che l'investitore diventa un private equity e diventa socio dell''azienda e insieme devono determinare l'operazione. Inoltre l'impatto sociale è molto positivo, attraverso il coinvolgimento di più attori e lo sviluppo breve termine si può avere, attraverso ricavi importanti. Far fallire l'azienda e portarsi via gli asset non è ricetta vincente, mentre bisogna trovare insieme all'imprenditore una via d'uscita per lo sviluppo dell'iniziativa''. Lo sottolinea Oscar Pittini, presidente di Hera Holding, in occasione del convegno de 'Il Sole 24 Ore' sui crediti semi deteriorati Utp.