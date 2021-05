Covid: Mazzeo, 'In Toscana campagna vaccinale sfiora i 2 milioni di vaccini somministrati'

26 maggio 2021 a

Firenze, 26 mag. - (Adnkronos) - In Toscana "mai cosi pochi ricoverati per Covid-19 dal 23 ottobre. Oggi pazienti ricoverati per Covid-19 sono 660, 42 in meno rispetto a ieri, di cui 130 in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri. Meno ricoveri vuol dire che la sanità toscana può riprendere molte altre attività ordinarie che erano state sospese per l'emergenza coronavirus". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

"Continua anche la campagna vaccinale, che oggi sfiora quota 2 milioni di dosi somministrate (al momento sono 1.972.966) - annuncia Mazzeo - La Toscana vuole incrementare la sua capacità vaccinale, per questo ieri sono stati firmati tre accordi che permetteranno di somministrare fino a 55mila dosi al giorno: con i medici di famiglia, con i farmacisti e con gli odontoiatri. Da giugno i medici di famiglia proseguiranno, dopo gli over 80, la vaccinazione degli assistiti che hanno tra 60 e 79 anni: per loro il vaccino a disposizione sarà il Johnson & Johnson. I cittadini potranno rivolgersi direttamente al medico oppure sarà il medico stesso a chiamarli".

"Sempre dalle prime settimane di giugno si parte anche con i vaccini in farmacia: di nuovo Johnson & Johnson e Astrazeneca, in base alle disponibilità. Ci si prenota direttamente in farmacia, senza passare dal portale regionale. - spiega Mazzeo - Quanto agli odontoiatri, nel loro caso si tratta di un arruolamento (su base volontaria) per irrobustire il personale già operativo nei centri vaccinali. 'obiettivo è vaccinare più toscani possibili per raggiungere l'immunità di gregge entro la fine di settembre. Forza Toscana!"