Covid: indagine su sonno e stress durante lockdown, i mattinieri più resistenti (2)

26 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - “Sarà utile condurre ulteriori studi in merito per approfondire, anche con tecniche di telemonitoring, la qualità del sonno e i ritmi circadiani della popolazione in studio – aggiunge il professore Ugo Faraguna dell'Università di Pisa - ma siamo fiduciosi che questi primi risultati possano incentivare l'impiego di strategie di promozione di una corretta igiene del sonno e interventi di cronobiologia che mitighino l'impatto di situazioni stressanti e croniche, come la pandemia, sulla salute delle persone”.

Insieme a Faraguna e Bazzani hanno firmato il lavoro su rivista “Chronobiology International”, per l'Università di Pisa Simone Bruno e Francy Cruz Sanabria dottorandi al Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Paolo Frumento, professore al Dipartimento di Scienze Politiche, e per la Scuola Superiore Sant'Anna il professore Giuseppe Turchetti.