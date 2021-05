Come si gioca responsabilmente? La tutela di ADM sull'online

26 maggio 2021 a

(Milano, 26/05/2021) - Sulla rete impazzano i giochi online con una scelta davvero vasta: siti di gaming, casinò, bookmaker. Tuttavia, è importante giocare responsabilmente e, a tal fine, va considera la tutela di ADM in merito ai giochi per districarsi nella giungla del gaming.

Ma come giocare in modo responsabile?

Licenza ADM

Per ADM si intende l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e una delle attività di questo ente pubblico è la gestione del gioco pubblico italiano. Negli anni, ha posto in essere diverse azioni per arginare il problema del gioco illegale. Dunque, chi desidera giocare online responsabilmente, deve prima assicurarsi di scegliere un portale munito di licenza ADM.

Scegliere una piattaforma autorizzata non è solo una questione di intrattenimento ma di sicurezza. Questo vuol dire giocare in modo legale presso un portale sottoposto alle norme fiscali. Di contro, una piattaforma senza licenza non offre garanzie in termini di sicurezza ed è, dunque, illegale. Chi frequenta questi siti, oltre a giocare irresponsabilmente, può incappare in multe salate. La legge in merito parla chiaro: “Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 51 euro a 516 euro”.

Alcuni chiari segnali aiutano a identificare un sito legale da uno illegale:

• Il logo ADM sull'home page. Un sito che non presenta questo logo non ha ricevuto la concessione, pertanto è sicuramente illegale;

• Il sito ADM. Per metter al bando ogni dubbio, si consiglia di consultare il sito dell'ADM, nel quale sono elencati i concessionari. Inoltre, nella lista nera si trovano segnalati diversi siti fuori legge.

I casinò online con concessione ADM hanno, inoltre, delle caratteristiche ricorrenti:

• il rispetto della normativa, cosa a cui le piattaforme illegali sfuggono;

• divieto di far giocare i minori di 18 anni;

• iscrizione con la carta d'identità;

• i dati e le transizioni effettuate sul sito sono sicure. Questo è un punto molto importante, in quanto è necessario avere cura dei proprio dati e non affidarli a siti fuorilegge;

• il sito è in lingua italiana così come l'assistenza. Molti siti che non hanno la concessione sono in lingua straniera. Giocare su un sito con una lingua ignota può creare non pochi inconvenienti;

• la promozione del gioco responsabile per non incentivare il rischio ludopatia;

• i giochi sono sicuri. Giocare, infatti è un momento ludico che non deve diventare rischioso.

Perché scegliere una piattaforma ADM?

Una piattaforma ADM è la scelta giusta per diversi motivi. Innanzitutto, per una questione di legalità, quindi per dovere morale, ma anche per evitare sanzioni. Inoltre, se si desidera avere un'esperienza di gioco responsabile, è l'unica strada possibile. Infine, scegliere siti illegali può nuocere a se stessi, oltre ad alimentare fenomeni criminosi.

Da notare che una della attività dell'ADM riguarda proprio il controllo dei siti per scovare quelli illegali che non hanno la licenza. Una volta trovati, viene apposto il blocco. Scegliere un sito illegale pone il rischio di trovare la pagina in disuso e il deposito dell'utente potrebbe andare perso.

Cosa fare per ottenere la licenza ADM

Per ottenere la licenza ADM è fondamentale seguire un iter rigoroso e sono due i requisiti fondamentali. Uno è l'RTP, il ritorno al giocare, ed è un indicatore sulla percentuale delle puntate dei giocatori che concorrono a formare i premi. Questa percentuale, per legge, è pubblica, ponendo il giocatore in un contesto a scanso di equivoci. I siti non autorizzati, invece, spesso propongono montepremi più scarni e probabilità di vincite minori, quindi scegliere un portale ADM garantisce di giocare su un sito che ha dimostrato la sua credibilità.

Il secondo requisito è l'RNG, ossia l'algoritmo che sta alla base dei numeri nei giochi. Giocare responsabilmente vuol dire anche frequentare siti responsabili in cui si è certi che i numeri siano assolutamente casuali e non pilotati. La trasparenza dei portali ADM rende il gioco sicuro poiché i software adoperati sono controllati periodicamente.

Giocare responsabilmente

La sezione Gioco responsabile fa parte di ogni sito munito di licenza ADM. Il gioco può creare una seria dipendenza, nota come ludopatia, che porta alla perdita di molti soldi e alla contrazione di debiti di gioco. Le informazioni contenute sulle piattaforme concorrono alla responsabilizzazione dei fruitori. Un sito illegale, invece, non si pone minimamente il problema.

Per giocare responsabilmente è necessario porre attenzione alle proprie risorse economiche e destinarle a un sito illegale è sicuramente un autogol. I portali ADM, oltre ad accettare i classici metodi di pagamento, permettono di giocare anche con

