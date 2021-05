Calcio: La Russa a Mentana, 'serve cordata, azionariato popolare non basta'

26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - "Io sono già un piccolo azionista dell'Inter parliamo di piccole cifre ma quest'idea dell'azionariato popolare non mi convince, non basta". Il senatore di Fratelli d'Italia e grande tifoso dell'Inter Ignazio La Russa replica così alla proposta lanciata dal direttore del tg di La7 e sostenitore nerazzurro Enrico Mentana, di azionariato popolare.

"Si dovrebbero coinvolgere centinaia di migliaia di persone per arrivare a cifre importanti e con i tempi che corrono la vedo dura -prosegue La Russa all'Adnkronos-. Altrimenti Mentana potrebbe chiamare una ventina di interisti davvero facoltosi e fare una cordata, perché chi mette soldi veri vuole avere potere decisionale e non lo fa solo per passione".