Autogrill, al via lancio Wowburger con Nestlé e contributo chef Simone Salvini

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Autogrill in collaborazione con Nestlé presenta Wowburger: una novità nel panorama dei burger pensata per essere un'alternativa equilibrata e gustosa al classico hamburger e rivolta ad un target di consumatori sempre più consapevoli e attenti alla loro alimentazione. Il nuovo Wowburger, disponibile a partire da fine maggio su tutta la rete Autogrill in Italia, è un panino sorprendente, che racchiude il Sensational Burger Garden Gourmet, il burger vegetale realizzato da Nestlé e messo a punto per Autogrill in una versione speciale.

L'abbinamento di sapori e di ingredienti, tutti rigorosamente vegetali, che compongono il Wowburger è frutto della creatività della ricerca e sviluppo di Autogrill e della collaborazione con lo chef Simone Salvini, volto noto della cucina italiana e da sempre attento agli aspetti dell'alimentazione legati alla salute e al benessere. Wowburger rivela già nel nome l'effetto di meraviglia e sorpresa che si può provare assaggiandolo. Composto da un bun alla curcuma, Sensational Burger Garden Gourmet, fettine fondenti a base di riso integrale germogliato, insalata, pomodoro e una salsa di hummus ai piselli studiata dallo chef Simone Salvini per Autogrill, il Wowburger, rappresenta un'alternativa interessante per tutti coloro che desiderano introdurre più prodotti a base vegetale nella loro alimentazione, per un pasto equilibrato anche fuori casa.

"Autogrill, leader nei servizi di ristorazione in viaggio in Italia e nel mondo è da sempre impegnata nell'individuare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori e questo prodotto rappresenta per noi ben più di un panino: è il risultato di importanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove ricette che uniscano qualità, tradizione e innovazione - ha dichiarato Andrea Cipolloni, ceo Europe di Autogrill - Siamo ancora più orgogliosi di questo risultato, dal momento che è frutto di un impegno corale, grazie alla proficua collaborazione con Nestlé, che ha messo a disposizione la sua esperienza attraverso il brand Garden Gourmet, e con lo chef Simone Salvini, con il quale Autogrill ha già sviluppato diversi progetti nell'ambito di Green Lab, il nostro laboratorio per lo sviluppo di nuove ricette e idee per i clienti più attenti ai temi dell'alimentazione bilanciata".

"Garden Gourmet condivide una concezione della cucina e dell'alimentazione in continua evoluzione, che risponde all'esigenza di nutrirsi in modo gustoso, ma al tempo stesso consapevole e rappresenta la risposta, anche nel mercato del 'fuori casa', a coloro che vogliono variare la propria alimentazione con un maggiore consumo di proteine vegetali - spiega Federica Braghi, business executive Officer Nescafé e Nestlé Professional - I prodotti a base vegetale, infatti, non sono più solamente rivolti a vegani e vegetariani. Molti nel mondo hanno iniziato a seguire regimi alimentari 'flessibili' e a queste persone Garden Gourmet risponde con soluzioni vegetali studiate per esaltare al massimo il piacere palatale. La speciale versione di Sensational Burger, messa a punto per il Wowburger, è espressione di questa vocazione e attraverso la prestigiosa collaborazione con Autogrill vogliamo esaltarne il potenziale".