Roma: Fassina, 'mi candido a primarie centrosinistra'**

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Sinistra è lavoro e in questi ultimi due, tre decenni si è perso questo rapporto. Voglio provare a segnare la proposta di governo della città con questo tratto sociale, con la lotta alla disuguaglianza che a Roma è esplosa con il Covid e portare al Campidoglio il mondo del lavoro, la giustizia sociale e ambientale". Lo dice Stefano Fassina di Leu in un video su Fb nel quale annuncia la sua partecipazione alle primarie del centrosinistra il 20 giugno a Roma.

Fassina da appuntamento a una prima iniziativa elettorale, dopo domani alle 17 alla Città dei diritti (Parco della Cacciarella, via di Casal bruciato 11). Inoltre da domani in città ci saranno i banchetti per la raccolta firme per la candidatura alla primarie.: ore 9.30 Mercato piazza Vittorio ingresso via Principe Amedeo; ore.9.30 Villa Gordiani, ingresso Via Venezia Giulia angolo via Rovigno d'Istria; ore 10 piazza Balduina; ore 16 Via Boccea angolo piazza Irnerio; ore 16 via Torpignattara angolo via Casilina (davanti al McDonald's).