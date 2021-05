Premi: Hemingway 2021 a Maraini, Verdone, Mancuso e Fontana**

26 maggio 2021 a

Udine, 26 mag. - (Adnkronos) - La scrittrice Dacia Maraini per la Letteratura, l'artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per l'Avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione Testimone del nostro tempo sono i vincitori del Premio Hemingway 2021, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) con la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.

I vincitori sono stati annunciati oggi. La 37esima edizione del Premio dedicato ad Ernest Hemingway torna in presenza venerdì 25 e sabato 26 giugno e diventa un piccolo festival grazie agli incontri pubblici che i vincitori terranno al Cinemacity di Lignano, in attesa del talk di premiazione in programma sabato 26 giugno, alle ore 20, nell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Valore aggiunto sarà lo streaming live per seguire anche da remoto tutti gli eventi.

Il Premio Hemingway 2021 per la Letteratura va a Dacia Maraini, si legge nella motivazione, "per aver scritto, con grandissima sensibilità, romanzi capaci di avvolgere i fili di storie affascinanti e tempestose, con una immaginazione che spesso si fa più viva della realtà". Il pubblico potrà incontrare la scrittrice venerdì 25 giugno, alle ore 21, al CinemaCity, in dialogo con il direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta, sul tema "Amata scrittura".