Ius Soli: Letta, 'se non ci riusciamo, resta impegno per prossima legislatura'**

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Per quanto mi riguarda" quello sullo cittadinanza "è un impegno che, se non riusciremo in questa legislatura, lo porteremo avanti nella prossima ma lo vogliamo fare". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, all'incontro promosso dalle Acli nazionali, 'Ius Soli. Italiano, modestamente, lo nacqui'.

"E lo vogliamo fare a partire da un grandissimo sforzo culturale. L'ho volutamente messo nel dibattito di uscita dalla pandemia perchè io mi sento di legare le due cose. L'Italia nuova del post pandemia deve emendarsi di tanti difetti del passato".