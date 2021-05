Covid: Salvini, 'chiederò richiami vaccino anche in regioni non di residenza'**

26 maggio 2021 a

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Chiederò che ci sia l'ovvia e sensata possibilità di fare il richiamo vaccinale anche in un'altra regione rispetto a quella di residenza. Porteremo questo sul tavolo del Governo, perchè, penso alla mia Milano, se in agosto uno torna al paese di origine in Calabria, in Puglia, in Sicilia, in Sardegna, ovunque, se si deve fare mille e cinquecento chilometri per fare il richiamo gli passa la poesia. Siamo un Paese unito e quindi uno scambio di dote vaccinale intraregionale mi sembra assolutamente di buon senso". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa al Senato su 'L'Italia turistica nel mondo'.