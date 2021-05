Roma: Morassut, 'per guidare municipi Pd scelga donne'

25 maggio 2021 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Non prenderò posizione per sostenere i singoli candidati alle presidenze dei municipi nelle primarie. Auspico candidature adeguate a sostenere la prospettiva della trasformazione dei municipi in comuni urbani nel quadro della riforma dell’ordinamento della capitale che ha preso avvio in parlamento". Così il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut.

"Tuttavia, ritengo che il Pd debba avere l’obbiettivo di candidare ed eleggere almeno la metà dei presidenti donne proprio per preparare una stagione innovativa che aiuti Roberto Gualtieri a cambiare profondamente la prospettiva di Roma. Se ci saranno tante candidate donne per le presidenze dei municipi le sosterrò a prescindere dalle aree interne di riferimento”.

