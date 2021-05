Regeni: legale famiglia, ‘finalmente inizio verità processuale'

25 maggio 2021 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Finalmente abbiamo l'inizio di una verità processuale, un giudice oggi ha ritenuto consistente e convincente tutto il quadro probatorio che è stato costruito con il faticoso lavoro in questi 64 mesi dalla procura di Roma insieme con Ros e Sco e anche con il nostro lavoro e quindi iniziamo a sperare che almeno il diritto alla verità non sarà tra i diritti inviolabili che sono stati lesi su Giulio, tutti gli altri diritti sono stati violati su di lui. La strada è ancora lunga ma è un buon inizio”. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, lasciando piazzale Clodio al termine dell'udienza preliminare a Roma in cui sono stati rinviati a giudizio i quattro 007 egiziani.