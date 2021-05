Lombardia: Consiglio Regione aggiorna legge su norme di iniziativa popolare (3)

25 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Via libera all'unanimità al piano cave per la provincia di Mantova (relatrice Francesca Ceruti, Lega). Il provvedimento individua i giacimenti sfruttabili, gli ambiti estrattivi, compresi quelli in aree protette, identifica i bacini territoriali di produzione e la riserva di materiali inerti da sfruttare esclusivamente per occorrenze di opere pubbliche. Il piano, inoltre, identifica anche le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale. Nel piano i siti individuati riguardano, nel complesso, quelli di Medole, Cavriana, Goito, Marmirolo, Roverbella Sud e Roverbella Nord, Volta Mantovana, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Gonzaga, Motteggiana, Serravalle a Po, Marcaria e San Martino dell'Argine.

Per mitigare gli effetti che potrebbero verificarsi allo sblocco dei licenziamenti, il Consiglio regionale ha approvato una mozione urgente presentata dal Movimento 5 Stelle (primo firmatario Raffaele Erba) con la quale si propone al governo di considerare l'anticipo dell'età pensionabile oppure di confermare quota 100 (emendamento proposto dalla Lega). Sottolineata anche la necessità di adottare una nuova normativa per una maggiore responsabilità d'impresa per le multinazionali che investono in Italia, a definire ulteriori misure di sostegno per le imprese sofferenti e a proseguire nella ricollocazione dei lavoratori interessati.

Il Consiglio ha anche approvato una mozione urgente, presentata dalla vice presidente Francesca Brianza (Lega) e sottoscritta anche dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e dai componenti del gruppo Lega, che chiede la reintroduzione dello sconto carburante per le arre di confine sollecitando una rilevazione costante dei prezzi di carburante in Svizzera con cadenza almeno mensile.