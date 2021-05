Kaspersky iHub lancia un nuovo programma per le aziende che lavorano a progetti fintech, gaming e smart home per il mercato B2C

25 maggio 2021 a

Milano, 25 maggio 2021. Kaspersky Innovation Hub (

Kaspersky si impegna a costruire un mondo migliore e più sicuro e crede che la collaborazione e il supporto siano i modi migliori per raggiungere questi obiettivi. L'azienda promuove la cooperazione con progetti tecnologici innovativi organizzando programmi aperti alla ricerca di nuove attività commerciali congiunte all'interno di iHub e del suo

"La costante digitalizzazione delle nostre attività quotidiane ha consentito alle persone di poter beneficiare dei vantaggi della tecnologia in diversi ambiti della vita, dalla gestione delle finanze all’intrattenimento. Attraverso questo nuovo programma equity-free e privo di costi, Kaspersky mira a collaborare con i creatori delle tecnologie di consumo più innovative per massimizzarne le potenzialità e renderle disponibili per tutti. Nell'ambito dell'iniziativa, i candidati avranno la possibilità di far valutare i propri progetti, avviare procedure di proof of concept (PoC), testare la domanda per i propri prodotti e servizi direttamente sui clienti Kaspersky, organizzare giornate dimostrative per i potenziali investitori e persino sviluppare il proprio business insieme a Kaspersky" ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky.

iHub è una componente fondamentale della strategia di crescita di Kaspersky ed è stato istituito per individuare i progetti più innovativi, sostenere il core business dell'azienda ed estendere il suo portfolio di prodotti. Inoltre, si occupa di aiutare i progetti indipendenti a raggiungere un pubblico specifico, nonché ad avere accesso alla rete dei partner di Kaspersky per farsi conoscere e trovare opportunità per ampliare il proprio business. Nell'ambito dell'

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

