Covid: Mazzeo, 'Toscana zona bianca? Situazione sta migliorando, serve ancora attenzione'

Firenze, 25 mag. - (Adnkronos) - "Toscana zona bianca? Questa è una delle domande che più spesso mi state facendo. Provo a rispondere in maniera breve. Come si entra in zona bianca? Per diventare zona bianca servono 3 settimane consecutive con un'incidenza inferiore a 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti. L'ultimo monitoraggio di giovedì dice che la Toscana ha un'incidenza dei contagi di 84 casi settimanali ogni 100mila abitanti. L'incidenza aggiornata è scesa a 68, ma la situazione varia da provincia a provincia. Sotto la soglia di 50 ci sono Lucca (40), Pisa (37), Massa (37) e Livorno (26); sopra la soglia di 50 ci sono Siena (65), Grosseto (79), Firenze (85), Arezzo (90), Pistoia (90) e Prato (111). Per farla breve, la Toscana deve arrivare a registrare in modo continuativo meno di 1.834 contagi settimanali (da venerdì a giovedì) e dopo i 215 casi odierni, al momento siamo a 1.592 casi da venerdì ad oggi". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.

"La situazione sta progressivamente migliorando ma se la zona bianca diventerà realtà molto dipenderà anche da noi: per questo serve ancora la massima attenzione, il massimo rispetto delle norme e dei protocolli. Forza, Toscana!", conclude Mazzeo.