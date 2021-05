Covid Italia, Costa: "Ad agosto possibile togliere mascherine"

25 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "La campagna vaccinale" contro il Covid in Italia oggi "sta dando risultati importanti, siamo a 500mia dosi somministrate al giorno. A giugno ci potrà essere una ulteriore svolta e sono in arrivo oltre 22 milioni di dosi. Credo che ad agosto si potrà togliere la mascherina all'aperto, sarà un periodo con una maggiore quota di libertà per tutti". Lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di 'TimeLine' su SkyTg24.

Il richiamo delle vaccinazioni in vacanza "si può fare, ma con un accordo tra le Regioni che deve prevedere anche le compensazioni delle dosi. Le Regioni in queste ore stanno elaborando un protocollo condiviso", ha spiegato il sottosegretario.