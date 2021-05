Como: spacciava dalla propria abitazione, arrestato 22enne

25 maggio 2021 a

a

a

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Monguzzo, in provincia di Como, un uomo di 22 anni, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato a bordo della sua auto e gli agenti lo hanno trovato in possesso di 5 grammi di hashish. Nella sua abitazione, poi, hanno trovato marijuana ed hashish per altri 50 grammi e un bilancino di precisione. Il giovane, disoccupato, aveva avviato già da tempo l'attività illecita, che aveva come base proprio la sua abitazione. Tenuto conto che la droga veniva spesso venduta a ragazzi di giovane età, e in alcuni casi in zone frequentate da comunità giovanili, l'autorità giudiziaria ha stabilito la custodia in carcere. Il 22enne è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Como.