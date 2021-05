Como: funzionari Agenzia dogane intercettano traffico illecito di rifiuti

25 maggio 2021 a

a

a

Milano, 25 mag. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno intercettato due tentativi di passaggio dalla Svizzera all'Italia di rifiuti a potenziale rischio per ambiente e salute. Materiale contaminato da sostanze pericolose è stato rinvenuto in più di 200 fusti in metallo di ritorno dalla Svizzera e destinati a una società del Milanese. I fusti, contenenti una sostanza sigillante, insieme ad altri scarti di varia natura, erano destinati a nuovo riempimento e riutilizzo da parte del destinatario, senza tuttavia la garanzia del rispetto delle normative ambientali per lo smaltimento dei rifiuti.

Un altro caso ha riguardato il sequestro di circa 2.800 chili di olio vegetale esausto, risultato rifiuto speciale non pericoloso. L'olio era stato dichiarato per l'importazione dalla Svizzera e, nelle intenzioni dell'importatore, era destinato al diretto riutilizzo nella produzione di biodiesel, senza tuttavia i preliminari trattamenti di rigenerazione richiesti dalle normative Ue e nazionali prima dell'immissione nel ciclo produttivo. In entrambi i casi i responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per traffico illecito di rifiuti.