Caltanissetta: questore, 'diffusione droga anche negli ambienti più elevati'

Palermo, 25 mag. (Adnkronos) - “Il contesto di spaccio e la clientela ‘selezionata' fanno emergere una diffusione della droga in tutti gli ambienti anche quelli più elevati culturalmente e che più dovrebbero essere da guida a generazioni più giovani. Questo dovrebbe generare le opportune reazioni degli anticorpi di una città per altri versi sana". Lo ha detto il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari commentando gli arresti per droga. "Le forze di polizia fanno con scrupolo e coscienza il proprio lavoro e non fanno sconti a nessuno - dice - Ora il testimone passa ad altri attori sociali mentre il procedimento penale farà il suo corso. Faccio i miei complimenti ai poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile che è impegnatissima anche in altre delicate e importanti indagini”.

Alla Polizia di Stato sono giunti già stamattina i "graditi complimenti" del Prefetto Chiara Armenia.