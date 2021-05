Calcio: De Laurentiis, 'già scelto il nuovo tecnico, non sarà Conceicao'

25 maggio 2021 a

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Sérgio Conceição al Napoli? "È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già stato trovato e lo annunceremo entro una settimana”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al portoghese Maisfutebol. Il numero uno dei partenopei garantisce che non ci sono stati contatti diretti con il tecnico portoghese, ma ammette conversazioni con Jorge Mendes sui possibili successori di Gennaro Gattuso. "Jorge è un vero amico. Abbiamo avuto diverse conversazioni negli ultimi tre mesi e lui ha proposto tre o quattro allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Sérgio Conceição", ha spiegato.