Ambiente: Mattarella, 'attacco a paesaggio e natura è contro identità italiana ed europea' (2)

25 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Questa immensa ricchezza -prosegue Mattarella- è costitutiva della stessa identità italiana, e merita di essere vissuta con piena consapevolezza del suo valore molteplice: storico, estetico, economico. Pensiamo alle parole del Presidente Ciampi quando osservava, nel 2003, che 'la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità', per concludere che 'la promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque una attività fra le altre per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria'.

"Gli insulti al paesaggio e alla natura, il loro abbandono, oltre a rappresentare un affronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identità, elemento costitutivo fondamentale di quella cultura europea cui l'Unione fa riferimento, partendo dal trattato di Lisbona, fin dal suo preambolo, citando le 'eredità culturali, religiose, e umanistiche dell'Europa', e impegnandosi a vigilare 'sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo' (articolo 3 del Tfue)".