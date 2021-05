Tragedia Mottarone: procuratore Verbania, ‘difficile recupero cabina, presto sopralluogo con periti'**

25 maggio 2021 a

Verbania, 25 mag. (Adnkronos) - "Sto cercando di avere risposta dai vigili del fuoco che dovranno rivolgersi a delle loro strutture perché la cabina si trova in una posizione molto difficile e con mezzi normali non è facile rimuovere, spero trovino una soluzione". Così il procuratore di Verbania Olimpia Bossi replica a chi gli chiede quando inizieranno le operazioni di recupero della cabinovia sul Mottarone su cui domenica hanno perso la vita 14 persone.

Per capire le cause del disastro la procura affiderà alcune perizie a degli esperti, probabilmente del Politecnico di Torino. "Anche per una ragione di tempistica io vorrei che facessero un primo sopralluogo lì perché possano vedere i luoghi e poi anche perché altrimenti i tempi si dilaterebbero ulteriormente", aggiunge il procuratore che specifica che al momento "Non c'è ancora una data".