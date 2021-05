25 maggio 2021 a

Roma, 25 mag (Adnkronos) - "Le 170 audizioni fissate da Ostellari in Commissione Giustizia sono un chiaro tentativo di impedire al #Senato la discussione del #ddlZan, già approvato dalla Camera a larga maggioranza. Non è solo ostruzionismo, ma una evidente forzatura democratica da scongiurare. Ora in Aula". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Alessandro Zan.