M5S: Di Battista, 'Conte leale, quando presenterò progetto valuterò'**

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Io e Conte siamo persone diverse, io lo reputo molto leale e la lealtà è una qualità importante in quella vasca di squali che è la politica. Quando Conte presenterà il suo progetto" sul nuovo M5S "lo valuterò...". Così Alessandro Di Battista, ospite de 'L'Aria che tira' su La7.

Sul fatto che la figura del leader non sia stata votata dalla base e che l'ex premier non sia iscritto al M5S, "penso che le votazioni si terranno quando si risolveranno le questioni sul tavolo". E sul braccio di ferro tra l'associazione Rousseau e il M5S, "spero si giunga a soluzione senza arrivare in tribunale", l'auspicio dell'ex esponente grillino.