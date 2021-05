Milano: spaccio di droga a Rogoredo, 12 arresti

24 maggio 2021 a

a

a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - E' in corso a Milano un'operazione di polizia giudiziaria, condotta dal compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, per l'arresto di 12 persone, di cui 11 cittadini marocchini di età compresa tra i 19 e i 44 anni e una cittadina italiana di 33 anni, gravemente indiziati di gestire lo spaccio di sostanze stupefacenti nell'area ferroviaria di Milano Rogoredo. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal sostituto procuratore Leonardo Lesti della Procura di Milano

I dettagli dell'operazione verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà oggi alle 11 in Questura.