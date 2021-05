Lombardia: vini del territorio per ristoranti, bar e hotel, scatta 'fase 2' #iobevolombardo

24 maggio 2021 a

Milano, 24 mag. (Adnkronos) - La possibilità, per ristoranti, bar, pub, enoteche e hotel di acquistare vini di qualità, attraverso un contributo economico garantito da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia. E' la seconda fase del bando #iobevolombardo2021 che mette a disposizione di queste categorie voucher del valore di 250 euro (disponibili per due utilizzi e che coprono fino al 60% dell'ordinativo) per acquistare forniture di vini lombardi.

"L'obiettivo è fornire sostegno al sistema produttivo vinicolo di qualità e agli operatori della ristorazione a seguito dell'emergenza Covid. Un'iniziativa innovativa, a burocrazia ridotta grazie al supporto di Unioncamere Lombardia e che nel periodo delle riaperture può essere uno strumento importante di rilancio". Lo annunciano gli assessori regionali lombardi Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Guido Guidesi (Sviluppo economico).

Regione Lombardia, direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e la direzione Attività produttive con il sistema camerale lombardo, in questo modo promuove un regime di sostegno del comparto produttivo vinicolo articolata in due fasi: la prima, conclusa il 26 aprile, era rivolta ai produttori e/o imbottigliatori dei vini dop, docg e igp (questi ultimi solo se fuori areale dop), con lo scopo di raccogliere le adesioni e costituire un elenco di fornitori di vini di qualità. La seconda fase, che apre dalle ore 10 di giovedì 27 maggio (fino alle ore 12 di lunedì 28 giugno), è rivolta agli operatori della ristorazione che grazie ai fondi della Regione Lombardia potranno usufruire di voucher da spendere nelle cantine lombarde che hanno aderito.